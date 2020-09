SARONNO – E’ andato all’Empire Team il trofeo per il torneo di calcio a 7, e al … per il torneo di beach volley, del primo memorial a “Stefano Caporali”, evento che si è tenuto la scorsa domenica al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, organizzato dalla Robur Saronno e dal CTC Ceriano.

Entrambi i tornei iniziati alle 9 e terminati alle 14 circa hanno avuto divertimento e sport a farla da padrone, il tutto in memoria di uno dei collaboratori più attivi del centro sportivo Ugo Ronchi che ospita entrambe le società organizzatrici.

“Qui in Robur ci sentiamo tutti una grande famiglia e proprio per questo abbiamo voluto organizzare questo evento in memoria di Stefano, era il primo di molti altri al quale, per il calcio, hanno partecipato quattro squadre della zona tra cui il Team Robur, il Team Scarsenal e il Team BarberoX, è stato un momento divertente all’insegna della lealtà e dello sport” spiega Matteo, uno degli organizzatori dell’evento.

Per quanto riguarda il torneo di beach volley le squadre iscritte sono state 13 su un massimo di 16 partecipanti, il torneo si è strutturato in una fase di qualificazione iniziale a tre gironi, e una fase finale ad eliminazione diretta.

Cristian Beretta

