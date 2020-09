Asili Castaldi attacca: “E’ evidente la mancanza di comunicazione, collaborazione e stima tra l’attuale gestione comunale e gli asili nido privati”

SARONNO – “E’ evidente la mancanza di comunicazione, collaborazione e stima tra l’attuale gestione comunale e gli asili “liberi” a cui la maggior parte delle famiglie saronnesi devono affidare i propri figlie e nipoti dal momento che i posti disponibili nelle strutture comunali non sono assolutamente sufficienti”.

Inizia così la nota di Lisalberta Castaldi candidata al consiglio comunale con lista civica “Con Saronno – Gilli sindaco” che torna a parlare di asili nidi.

Parlando di numeri: gli asili nido comunali sono solo due mentre le strutture ben otto. Forse all’attuale amministrazione non è chiaro che abbiamo disperatamente bisogno di queste strutture e che tagliare loro i fondi e accusarle ingiustamente e pubblicamente di fatti gravi -come la non accoglienza di bambini con difficoltà- non è la strada giusta per “fare rete”, azione necessaria per rispondere ai bisogni delle famiglie.

D’altro canto ci rendiamo anche conto come in tempo di campagna elettorale Fagioli e i suoi preferiscano difendere ad oltranza le proprie politiche ingrate, ingiuste e ingenerose anche verso i servizi liberi essenziali.

Sarebbe tuttavia opportuno avere un’amministrazione che, in special modo in questo momento storico, sappia muoversi nell’interesse delle famiglie collaborando, in questo caso, con le strutture che accolgono figli e nipoti. Siamo certi che l’amministrazione Gilli saprà nuovamente assicurare tutto ciò.