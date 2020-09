SOLARO/CESATE – Il bilancio è di tre militari feriti, uno spacciatore in carcere, un bivacco smantellato nel fitto delle Groane ed un sequestro di droga, denaro e armi. I carabinieri della stazione di Solaro sono entrati in azione nella giornata di lunedì dopo la segnalazione di alcuni movimenti sospetti all’interno della boscaglia tra Solaro e Cesate.

Sul posto hanno riconosciuto due uomini, uno dei quali è riuscito a fuggire, mentre l’altro è stato accerchiato e per difendersi ha impugnato un machete di grandi dimensioni. Ne è nata una breve colluttazione, durante la quale tre militari sono rimasti lievemente feriti e contusi. Anche il sospetto, un cittadino marocchino che già in passato aveva avuto problemi con la legge e che era destinatario di un decreto di espulsione, è stato condotto in ospedale per le medicazioni del caso prima di essere trasferito in custodia cautelare a San Vittore su disposizione del giudice. Sono stati sequestrati nell’azione 35 dosi di cocaina, un migliaio di euro in contanti e due machete di diversa grandezza. Nell’operazione i militari hanno anche smantellato un bivacco di fortuna ricavato con un telo e delle coperte nella boscaglia.

09092020