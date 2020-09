Il plauso del sindaco ai carabinieri feriti con il machete da uno spacciatore

SOLARO/CESATE – Il sindaco di Solaro Nilde Moretti torna sui fatti di lunedì e ringrazia pubblicamente i carabinieri della stazione locale per la provvidenziale azione di contrasto allo spaccio nel Parco delle Groane, durante la quale uno spacciatore armato di machete ha aggredito e mandato in ospedale tre militari.

«Come Sindaco, e a nome dell’Amministrazione Comunale, tengo particolarmente ad evidenziare il brillante lavoro svolto ieri dai carabinieri della stazione locale nell’ambito dei controlli di sicurezza sul territorio, in questo caso nei boschi di Cesate. Nell’affrontare un sospetto armato di machete, evento in cui tre uomini sono anche rimasti feriti, i militari della caserma di Solaro sono stati esempio di dedizione e di professionalità. A loro vanno i nostri auguri di pronta guarigione ed un sincero ringraziamento per tutte le attività svolte in questo difficile periodo. In diverse occasioni negli ultimi mesi e non solo sul nostro territorio comunale, proprio come in quest’ultimo episodio, i carabinieri della stazione di Solaro si sono distinti per l’efficacia del loro servizio. Per noi rimangono una risorsa fondamentale, da sostenere e agevolare in tutte le occasioni».

(in foto il sindaco e l’assessore Talpo con una rappresentanza dei carabinieri di Solaro)

