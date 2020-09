SARONNO – “Nel 2021 il Comune di Saronno rinnoverà il contratto con l’azienda di trasporto pubblico locale. Perché non valutare la possibilità di inserire, nelle specifiche di gara, la creazione di una nuova linea di autobus in grado di trasportare i cittadini da una parte all’altra della città senza l’obbligo di cambiare autobus al capolinea in Centro”.

E’ la proposta di Obiettivo Saronno lista civica indipendente che candida alla poltrona di primo cittadino Novella Ciceroni.

IL PROGETTO

La Linea Circolare Urbana, così abbiamo denominato questo progetto di cui stiamo valutando la fattibilità: è una nuova linea pensata per tutti, per le persone in difficoltà negli spostamenti in città, per chi non ha altri mezzi di trasporto o per chi vuole cercare di evitare l’uso di mezzi motorizzati. Abbiamo ipotizzato il capolinea alla Stazione di Saronno Sud e il percorso sviluppato in diverse fermate in ogni quartiere della città e nei luoghi cittadini di interesse – ad esempio il Cimitero, il Municipio, l’Ospedale, la Piscina – una soluzione che consentirebbe, inoltre, di dare una svolta significativa alla viabilità saronnese, una criticità del nostro territorio.

ESEMPI

Immaginiamo un anziano senza patente o senza auto, residente al Matteotti, che si debba recare all’ospedale per alcuni esami. Oggi questa persona perde molto tempo perché è obbligata a percorrere un tragitto lungo e articolato: prendere la Linea 4, fare il giro del quartiere, arrivare in Centro, scendere dal mezzo, aspettare per poi prendere la coincidenza con la Linea 2 fino all’ospedale. Un simile disagio coinvolge anche i residenti della Cascina Colombara, ad esempio gli studenti che vorrebbero recarsi a scuola usufruendo del trasporto pubblico a disposizione: ciò è difficilmente praticabile a causa dei tempi stretti, a meno di uscire di casa all’alba incrociando le dita nelle coincidenze tra le varie linee.

PENDOLARI

Pensiamo anche ai pendolari che, per trovare un posto a sedere sul treno, preferiscono recarsi alla Stazione di Saronno Sud utilizzando così l’auto. O ancora, pensiamo ad un preadolescente che voglia raggiungere la piscina per i suoi allenamenti settimanali senza dipendere dai genitori o dai nonni: non sarebbe bello se potesse farlo in sicurezza usufruendo di un servizio di trasporto efficiente in termini di tempo di viaggio?

VANTAGGI

La nuova Linea Circolare Urbana, con il percorso ipotizzato da Obiettivo Saronno e visibile nella mappa allegata, porterebbe molti vantaggi ai Saronnesi: oltre a quelli descritti poco fa, la Linea consentirebbe di ridurre il numero di auto circolanti con beneficio per il traffico e per la disponibilità di parcheggi. E poi avrebbe un valore sociale importante perché consentirebbe alle persone, che sono prive di altri mezzi, di essere autonome nei loro spostamenti senza dover dipendere da parenti, amici o conoscenti.

IMPATTO

Nell’ottica dell’impatto ambientale, abbiamo pensato ad una Linea green che utilizzi, cioè, mezzi di trasporto elettrici o ibridi con l’obiettivo di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera. Questo concetto, per Obiettivo Saronno, vale anche per le linee di autobus già esistenti: la nostra idea è di valutare l’uso di mezzi ecologici e correttamente dimensionati in termini di posti disponibili, in modo da offrire un servizio ai cittadini che risponda alle esigenze, senza impatti negativi e senza sprechi.

Un ultimo aspetto è quello di rivedere i percorsi delle linee di autobus esistenti: l’organizzazione della città cambia nel tempo – demolizioni e costruzioni di edifici, spostamento di luoghi di interesse pubblico – e ciò porta ad avere nuovi punti di riferimento che dovrebbero spingere l’Amministrazione a rivedere i tragitti del trasporto pubblico. Il rischio, altrimenti, è quello di fornire il servizio in zone della città disabitate o non più frequentate. In quest’ottica abbiamo intenzione di valutare anche l’introduzione di corse domenicali.

ANALISI FATTIBILITA’

Obiettivo Saronno si è già attivata con l’Azienda di trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese per valutare la fattibilità di queste proposte.

Questi progetti si inseriscono nel tema più ampio della mobilità intelligente e sostenibile che Obiettivo Saronno ha considerato nel suo Programma amministrativo: per poterli realizzare parteciperemo al bando di domanda pubblica intelligente, denominato Fabbisogno di mobilità e specificità territoriali, che si pone l’obiettivo di migliorare la vivibilità delle grandi e piccole città italiane, rendendole più attrattive a partire da un’idea diversa di mobilità, che prevede l’abbattimento del traffico dei veicoli e la riduzione dell’inquinamento. Questo bando si inserisce nell’accordo MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – AgID – Agenzia per l’Italia Digitale – firmato a Luglio 2019 che prevede una dotazione di 50 milioni di euro per finanziare nuovi bandi di domanda pubblica intelligente.

Se vuoi saperne di più consulta il nostro Programma Amministrativo www.obiettivosaronno.it oppure vieni a trovarci nella nostra sede in via Padre Luigi Monti 13 (vecchia via Còm) o contattaci tramite i nostri Social FB e IG o alla email [email protected]