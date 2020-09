SARONNO – Lunedì mattina gli asili dell’istituzione Zerbi hanno riaperto i portoni. Non è stato un rientro in massa: nelle classi son tornati in prima battuta solo i più piccoli. Si riprenderà a pieno regime domani giovedì 10 settembre.

“Dal 6 agosto, quando sono uscite le definitive direttive ministeriali – spiega Demis Guidi presidente dell’istituzione comunale – abbiamo lavorato spasmodicamente per essere pronti ad affrontare questo nuovo e complicato anno e sono state apportate diverse modifiche alla struttura e all’organizzazione”. Cruciale è stato bando per l’assunzione di 10 insegnanti di scuole di infanzia per organizzare i gruppi di bambini nel migliore dei modi. “Ovviamente – continua Guidi – sia il personale nuovo sia quello già presente è stato formato ed informato sulle procedure da tenere”. Anche per questo ci sono diversi tempi e modi di accoglienza dei bimbi, cadenzati dalle ormai abituali procedure di accoglienza e distanze di sicurezza: “Li abbiamo organizzati in modo da avere spazi più ampi e sezioni completamente separate, anche nel momento della nanna”. Non manca l’informazione alle famiglie: “Stiamo organizzato con i genitori di tutte le sezioni di tutte le scuole riunioni preliminari per informare tutti e di persona sulle procedure ministeriali, anche in riguardo ai comportamenti che dovranno tenere gli stessi genitori, al momento della consegna e del ritiro dei propri figli”. Augurando i bimbi, famiglie ed insegnanti “un buon anno scolastico”.

Guidi conclude con un ringraziamento al personale per il lavoro svolto e chiosa: “Sappiamo che è un momento difficile e che tutto quanto fatto non ci renderà completamente immuni dal rischio di eventuali contagi. Confido però anche nel buon senso e nella collaborazione di tutti i genitori, e se ognuno farà la propria parte in maniera ligia e continuativa, i rischi si limiteranno al massimo”.

