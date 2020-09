SARONNO – Fine serata amaro per T.S. che mentre era tra il pubblico dei “The Silighini Golden Awards” è stata avvisata da alcuni amici che la sua auto parcheggiata nella limitrofa piazza aveva i vetri rotti.

“Mi hanno rubato dall’auto e purtroppo avevo borse di lavoro. In pieno piazzale alla luce! Quando durante la serata mi hanno chiamata non volevo crederci” dichiara con amarezza T.S. sottolineando di aver posteggiato proprio sotto l’illuminazione.

“Mi piange il cuore che dopo aver mostrato una Saronno viva con eccellenze culturali stupende un’ospite ha avuto lo scontro sulla rude realtà. Ho denunciato di recente la situazione tragica in cui versa il retro stazione. Sono amareggiato per questo impietoso biglietto da visita che la Saronno di oggi ha mostrato. Sarà impegno mio e di chi fa politica migliorare questa vergognosa situazione realmente. Non è concepibile che non si possa parcheggiare in una zona cittadina senza rischiare cose simili” conclude Silighini.