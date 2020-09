Uboldo, ragazzini fanno vadalizzano il parco. Le telecamere li identificano, il sindaco convoca le famiglie

UBOLDO – “Sono episodio fastidiosi non solo per il danno economico a cui bisogna porre rimedio con le case comunali ma anche per la mancanza di rispetto per la comunità e per tutto quello che è pubblico per questo come Amministrazione abbiamo deciso di intervenire. L’assessore Copreni ha seguito l’evolversi della situazione e settimana prossima, grazie all’identificazione realizzata dalla polizia locale, convocheremo ragazzi e famiglie”. Sono le parole del sindaco Luigi Clerici che commenta gli ultimi episodi vandalici avvenuti in città ed anche i provvedimenti che la sua Amministrazione ha deciso di prendere per dare un segnale forte ed evitare il dilagare di questi episodi.

Tutto è iniziato qualche giorno fa quando alcuni ragazzini si sono divertiti a scaraventare le sedie del cinema sotto le stelle, lasciate nel cortile della scuola, provocando anche alcuni danni. Non si è salvata neppure la vicina area gioco dove è stata rotta un’altalena e sono stati sparsi rifiuti un po’ ovunque. Con le telecamere sono stati identificati i ragazzini autori del blitz. Così settimana prossima i vandali con i genitori saranno convocati in Municipio per un incontro con il sindaco Luigi Clerici.

Nel frattempo è stata studiata una nuova collocazione per le sedie nella palestra della scuola per evitare nuovi exploit. L’altalena danneggiata è stata rimossa ed ne è stata ordinata una nuova.