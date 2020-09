CARONNO PERTUSELLA – Dopo le roboanti conferme dei due liberi, Andrea Cerbo e Stefano Fasol, e della mente della squadra, il palleggiatore Mattia Coscione, il Caronno Pertusella Volley annuncia la permanenza in gialloblù anche del centrale Gianluca Piccinini, che va così ad aggiungersi al roster che per il 2020/21 sarà allenato da Claudio Gervasoni.

Ad annunciarlo è la stessa società sulla propria pagina Facebook: “Annunciamo la conferma di un centrale che è piaciuto molto l’anno scorso dentro e fuori dal campo. Sarà di nuovo con noi Gianluca Piccinini“.

Ecco le sue parole che non nascondono l’obiettivo della società: “Son contento di essere rimasto e di poter continuare a inseguire quell’obiettivo che la pandemia ha strappato a tutti noi. Nonostante la situazione critica, la società non solo ha ribadito la volontà di andare avanti, ma ha anche costruito una squadra che ritengo debba avere assolutamente un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Quindi non vedo l’ora di tornare in palestra!”.