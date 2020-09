SARONNO – Il Fbc Saronno inizia in casa, allo stadio di via Biffi, contro i lariani del Portichetto Luisago; il Ceriano Laghetto debutta in trasferta a Menaggio. Questo pomeriggio il comitato regionale delle Figc ha reso noto il calendario di Prima categoria per la stagione 2020-2021, data prevista di inizio quella del 27 settembre, fischio d’avvio alle 15.30.

Per questa stagione è prevista una breve pausa natalizia, fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio quando andrà in scena l’ultima giornata di andata, la 15′. Infrasettimanale la 14′ giornata, martedì 8 dicembre; per il resto si giocherà sempre di domenica. Col Saronno, formazioni della zona del vicino comasco – in particolare riflettori puntati sull’Esperia Lomazzo che si è molto rafforzata – e della vicina Brianza. Insomma, tutto è pronto, anche se si attendono ancora chiarimenti per quanto concerne l’eventuale disputa degli incontri a porte chiuse oppure a porte aperte per il pubblico, e comunque quali protocolli sanitari seguire per l’accesso agli impianti; al riguardo non manca la confusione.

