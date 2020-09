SARONNO – Al centro sportivo “Matteotti” di via Sampietro il Fbc Saronno ospita dalle 20.30 la Gerenzanese per l’ultima amichevole prestagionale. Diretta play by play su ilSaronno.

Per la squadra dell’allenatore Gianpaolo Chiodini (Prima categoria) l’ultimo test prima di Barbariana-Saronno di Coppa Lombardia che si gioca domenica pomeriggio. Una gara, quella con la Gerenzanese (Seconda categoria) che sarà l’occasione di compiere ulteriori test, certa senza guardare al risultato. Occasione quindi per saggiare lo stato di forma e qualche schema di gioco, una sorta di “allenamento congiunto” fra le due formazioni, con la Gerenzanese che a sua volta ha iniziato recentemente la preparazione in vista della prossima stagione, che è ormai alle porte. Un insolito derby di settembre che annuncia la ripresa del calcio “ufficiale”; molto presto dunque inizieranno le partite che contano davvero e dove sarà importante vincere.

(foto archivio: partita al centro sportivo Matteotti, è la base per gli allenamenti del Fbc Saronno)

