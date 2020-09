Cislago, ancora uno schianto davanti al centro sportivo: proteste

CISLAGO – L’ennesimo incidente avvenuto davanti al centro sportivo di Cislago, ieri mattina, non ha mancato di suscitare proteste per la presunta pericolosità della viabilità locale, via Papa Giovanni 23ì; da quelle parti sarebbe stato infatti l’ennesimo tamponamento e della vicenda si è parlato anche tramite il tam tam, su internet, suscitando dibattito tra i cittadini. Con un appello, perchè ognuno che abbia idee per migliorare la situazione dia il proprio contributo in termini propositivi.

Svoltando dall’ex statale Varesina, alla periferia cislaghese, ci si trova sulla destra il posteggio del centro sportivo e davanti un lungo rettilineo ed in tempi anche recenti si sono registrati già altri tamponamento fra auto, come quello di ieri, e talvolta è anche capitato che le auto incidentate finissero contro quelle parcheggiate, a loro volta rimaste danneggiate. Si sono anche verificati scontri auto-moto, talvolta pure con gravi conseguenze.

(foto: la scena dell’ultimo incidente verificatosi nei pressi del centro sportivo di Cislago)

