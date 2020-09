CISLAGO – “Purtroppo in questa prima fase, per via della stagione potremmo coltivare solo verze ma poi a primavera ci saranno fragole, insalata e ogni genere di ortaggio”. Così Alessandro Alberti presidente della cooperativa “Il Granello” ha spiegato il lavoro che attende i giovani della cooperativa che stamattina hanno preso in consegna dal sindaco Gianluigi Cartabia alla presenza dell’assessore Elisabetta Turconi 4 orti in via Vismara.

I ragazzi si sono già messi all’opera con una serie di piccoli interventi di preparazioni. Gli orti fanno parte di un lotto di 26 appezzamenti. “Una ventina li abbiamo messi a disposizione dei cislaghesi, quattro per l’associazione il Granello che ce li ha richiesti e ce n’è ancora qualcuno che è a disposizione eventualmente anche di residenti dei comuni limitrofi”.

Alessandro Alberti spiega che l’orto sarà una risorsa non solo per la sede cislaghese della Cooperativa: “Ci saranno delle squadre che si divideranno lavori con ragazzi delle strutture di Cislago ma anche Saronno, Fagnano Olona e Marnate”.