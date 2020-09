SARONNO / VARESE – Ieri la provincia di Varese, con un +24 nuovi casi di covid, è stata una di quelle della Lombardia dove si è registrato uno dei maggiori incrementi.

Ecco il quadro della situazione fra Saronnese e Tradatese (tra parentesi l’eventuale variazione dal giorno prima):

Saronno: 254 (253)

Caronno Pertusella: 110

Gerenzano: 34

Cislago: 32

Tradate: 138 (136)

Nei principali centri della provincia:

Varese: 351 (350)

Busto Arsizio 442 (438)

Gallarate 293 (290)

Ed in quelli sinora più colpiti della pandemia:

Laveno Mombello 215

Malnate 171 (170)

Coquio Trevisago 130

Somma Lombardo 113 (112)

Gorla Minore 89

Incrementi anche nelle Groane.

Sono stati ieri +40 i nuovi casi di positività al covid riscontrati in zona, e riguardano soprattutto la provincia di Varese, +24. E dove se ne contano di più, ad esclusione del Milanese. Aumentati guariti e dimessi (+112). A fronte di 21.368 tamponi effettuati sono 218 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,02 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

