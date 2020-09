MILANO – Oggi sono stati +55 i nuovi casi covid nelle province di Varese, Brianza e Como, confermando il trend al rialzo degli ultimi giorni.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 91, di cui 51 a Milano città;

Bergamo: 11;

Brescia: 17;

Como: 7;

Cremona: 7;

Lecco: 6;

Lodi: 4;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 22;

Pavia: 14;

Sondrio: 4;

Varese: 26.

Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+116), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17.391) con 245 casi positivi per una percentuale pari all’1,4 per cento. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

10092020