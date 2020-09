GERENZANO – Cade della moto e finisce all’ospedale, la disavventura è capitata ad un quarantenne, ieri sera alle 20.45. L’incidente stradale si è verificato in via Monte Grappa a Gerenzano. Avvisati dai passanti, sul posto si sono precipitati una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce rossa di Misinto, oltre all’auto-infermieristica proveniente da Saronno. Si tratta, in quest’ultimo caso, del servizio di recente istituzione che consente di disporre sul luogo delle emergenze sanitarie, anche di un mezzo attrezzato e che dispone, come equipaggio di un infermiere professionale, particolarmente esperto nel trattare le situazioni di urgenza. In questo caso, per fortuna, non ce n’è stato uno specifico bisogno; il ferito ha riportato lesioni non gravi.

Il quarantenne è stato trasferito all’ospedale di Legnano per essere medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso. I militari dell’Arma hanno avviato verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

(foto archivio)

10092020