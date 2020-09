SARONNO – Domenica scorsa sul diamante di Sassari è stata disputata la prima partita del campionato italiano di baseball per non vedenti che ha visto come miglior battitore il saronnese Giuseppe Rosafio. Il campione, made nella città degli amaretti, con sei battute valide sul sette turni a contribuito alla strepitosa vittoria del Malnate sui cagliaritani stabilendo la vittoria con l’ottimo risultato di 8 a zero. La prossima partita vedrà impegnati i varesini contro la Roma il 27 settembre al campo di Sasso Marconi. Per il saronnese Giuseppe Rosafio l’appuntamento invece sarà questo weekend per il campionato Paralympic o assoluto italiano tentando di conquistare il titolo italiano sui 100 e i 200 metri. Degno di nota anche l’eccellente esordio nel campionato del uboldese Massimiliano Neto.

Recentemente Rosafio è stato protagonista della visita alle “colleghe” del Saronno softball

. Un momento di incontro e scambio, nel pieno rispetto delle normative covid, che è stato fonte di ispirazione per tutti gli atleti e la dirigenza.