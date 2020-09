Mens sana in corpore sano, Dante invita alla piscina di Saronno

SARONNO – “Mens sana in corpore sano”: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, e coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia, invita tutti all’attività sportiva, nel rispetto delle norme covid. Dice infatti Dante Cattaneo: “Siamo ripartiti anche con la piscina, ovviamente a Saronno, gestita sempre ottimamente da Saronno servizi, società partecipata ora anche dal Comune di Ceriano Laghetto, grazie alla visione strategica e di ampio respiro del sindaco saronnese Alessandro Fagioli”. Cattaneo è un utente abituale della piscina comunale saronnese di via Miola.

Il coordinatore dei sindaci Lega, Cattaneo commenta anche una vicende nazionali della quale si sta parlando moltissimo: “A livello nazionale, invece, mi ha colpito molto la vicenda del povero Willy. Quattro energumeni che si scagliano contro un ragazzo innocente, uccidendolo di botte. Spero che gli aggressori stiano in carcere per tanto, tanto tempo, ma qualcosa mi dice che invece non andrà così”.

(foto: Dante Cattaneo all’ingresso della piscina di via Miola a Saronno)

