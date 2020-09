Nidi privati, Miglino: “Polemiche prive di fondamento. Nessun gestore ha mai richiesto un convenzionamento con il Comune”

SARONNO – Riportiamo integralmente l’intervento dell’assessore Maria Assunta Miglino in merito alla querelle sugli asili nidi privati.

Per quanto riguarda le polemiche sugli asili privati, pubblicate a più riprese in questi giorni a nome delle scuole materne non comunali e ancora di Lisalberta Castaldi, è opportuno precisare che l’Amministrazione comunale non ha mai messo in discussione l’importante ruolo svolto dalle stesse scuole, né la professionalità messa in campo dai gestori. Semplicemente è stato fatto presente, a chi criticava l’importo stanziato dall’amministrazione comunale (ritenuto troppo esiguo) che, senza vi fosse alcun obbligo di legge in merito e senza alcuna convenzione stipulata (dalla quale sarebbe scaturito il diritto al contributo) la giunta riteneva di stanziare un contributo ad ogni asilo privato in proporzione al numero di bambini iscritti, a riconoscimento del ruolo svolto dai privati. I gestori degli asili nido privati hanno ricevuto dal Comune con prot. N. 21778 del 13 luglio 2017 i chiarimenti sulla misura nidi gratis. Nella nota esplicativa gli uffici preposti informavano che per poter accedere alla misura nidi gratis, (che andava a sostituire le precedenti forme di aiuto alle famiglie per il pagamento delle rette) era necessario frequentare asili nido pubblici o privati convenzionati. Nella stessa nota si ribadiva che l’accreditamento posseduto dagli asili privati saronnesi non corrispondeva ad alcuna forma di convenzione. A seguito di tale chiarimento nessun gestore di asili privati ha mai richiesto un convenzionamento con il Comune. Il 13 luglio scorso i gestori di tutti gli asili privati sono stati invitati ad un incontro con l’Amministrazione comunale e l’istituzione comunale P. Zerbi per un confronto e uno scambio di informazioni in merito alle problematiche emerse durante il lockdown e anche per capire se vi fossero margini per future collaborazioni e convenzionamenti (vedasi rette calmierate, etc.) con il Comune.

Dopo ampia discussione emergeva, prioritaria e pienamente legittima, la volontà dei gestori di mantenere la propria autonomia nella gestione delle rette e nell’accettazione degli utenti. Al termine dell’incontro il Comune prendeva atto di quanto manifestato dagli operatori privati e si dichiarava comunque disponibile ad approfondire ed approntare un bozza di convenzione per quanti fossero eventualmente interessati. A oggi nessun asilo privato ha comunicato alcunché in merito.

Per meglio precisare e per completezza di discorso si precisa inoltre che anche prima della misura Nidi gratis e quindi prima del 2017, mai è stata predisposta e quindi sottoscritta una qualunque convenzione tra privati e amministrazione. Quest’ultima interveniva nel caso di ISEE basso soltanto con un sostegno alle famiglie (non alle scuole) ,a parziale copertura della retta stessa.

Sono pertanto meramente strumentali e prive di fondamento le polemiche sui rapporti tra l’Amministrazione comunale e gli asili privati.

L’amministrazione comunale ha sempre agito con trasparenza e nel rispetto delle libere determinazioni dei privati, senza forzature e lasciando sempre spazio alla possibilità di dialogo e approfondimenti con chi fosse interessato.