LIMBIATE – Sono in aula da lunedì 7 settembre gli studenti dell’istituto Pacle “Elsa Morante” di Limbiate, che ha accolto il nuovo dirigente scolastico designato, Antonio Sproviero.

Tutti gli studenti delle classi prime e quinte svolgeranno le attività sempre in presenza, così come gli alunni della 4A, 3A, 4G e 2I. Per tutte le altre venti classi, invece, la scuola ha studiato un piano di lezioni che prevede la presenza in classe di metà studenti alla volta, con l’altra metà collegati da casa, ovvero in didattica a distanza, secondo una turnazione ben precisa che si ripeterà ogni mese, così da creare due tipologie di gruppi differenti. Se sarà possibile, a rotazione e gradatamente, tutti gli studenti potranno tornare a scuola almeno una volta al mese in presenza a classe intera (utilizzando aule grandi).

La didattica sarà sempre in presenza per tutti, invece, per il secondo istituto superiore limbiatese, “Il Castiglioni”, che aprirà i cancelli in linea con le altre scuole lombarde, ovvero lunedì 14 settembre. La dirigente scolastica confermata, Viviana Guidetti, ha potuto contare su spazi ampi e idonei alle attività degli studenti in classe e, laddove le aule non erano sufficientemente grandi, si è potuto intervenire unendo ad esempio due aule laboratori o utilizzando l’aula magna.

10092020