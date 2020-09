Calcio, dopo la vittoria sulla Gerenzanese il mister del Fbc Saronno pensa alla Coppa

SARONNO – Ieri sera al centro sportivo “Matteotti” di via Sampietro il primo successo stagionale del Fbc Saronno (1′ categoria), in amichevole contro la Gerenzanese (2′ categoria), dopo i test con Varese, Vogherese, Arsaghese e Pro Azzurra Mozzate. In questo caso, un Saronno strabordante che si è imposto 5-0: “E’ arrivata la prima vittoria, che fa morale. Abbiamo chiuso il periodo di preparazione anche se c’è ancora da fare, nel finale di primo tempo ci siamo disuniti” ricorda l’allenatore dei biancocelesti, Gianpaolo Chiodini.

Prosegue il mister: “Stiamo cercando alternative per dare supporto al centravanti Iacovelli, sappiamo che negli ultimi 25 metri non siamo brillanti. Ma ci sono i giocatori per trovare le soluzioni giuste. Fra loro anche tanti giovani che stanno trovando il loro spazio in questa squadra e sui quali contiamo molto”. Il pensiero va adesso al debutto ufficiale di domenica in Coppa Lombardia contro il Barbaiana al centro sportivo della frazione di Lainate.

11092020