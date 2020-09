SARONNO – Nuova vita per il centro sportivo di via Sabotino al quartiere Matteotti. La struttura decisamente “provata” dal passare degli anni e dall’usura si prepara ad un new deal grazie alla convenzione siglata tra l’Asd Fbc Saronno e l’Amministrazione comunale che prevede la concessione della struttura alla società con un sconto e una proroga della durata a fronte di interventi di manutenzione che saranno realizzati dal club.

Ma facciamo un passo indietro. Il centro sportivo Matteotti è formato da un paio di campi e alcuni prefabbricati dove trovano posto il bar, gli spogliatoi, i magazzini e gli uffici. Una struttura decisamente spartana che avrebbe bisogno di un’intensa opera di manutenzione. Nel corso degli anni le società che si sono succedute hanno realizzato piccoli interventi anche con qualche tocco di colore ma servirebbe qualcosa di più di un maquillage a partire dall’impianto luci e dai bagni.

Così questa convenzione simile a quella siglata con altre società (dall’Amor sportiva alla Corrias) permetterà alla società biancoceleste di mettere radici nella struttura rendendola migliore per i propri iscritti a tutto vantaggio anche del Comune che ne è proprietario. “Poter far affidamento su un impianto per un lungo periodo – spiega l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone – è importante perchè una società possa investire con serenità nel settore giovanile che per la nostra Amministrazione è una priorità quanto se non più dei risultati della prima squadra”. L’Fbc Saronno che al momento gioca in Prima Categoria disputa le partite della prima squadra allo storico stadio Colombo Gianetti di via Biffi ma i due campi del Matteotti sono l’ideale per gli allenamenti e le partite di tutte le giovanili a partire dalla juniores. “Gli interventi realizzati dalla società – continua Guaglianone – non sono saranno un notevole miglioramento dell’impianto comunale ma miglioreranno le condizioni e i servizi per i partecipanti che altri non sono che bimbi saronnesi e del quartiere. E’ il classico circolo virtuoso in cui un accordo non solo soddisfa tutte le parti ma che crea valore per lo sport giovanile e la città”.

Solo qualche settimana fa, l’assessore Guaglianone ha portato in Giunta l’ampliamento della convenzione tra il Comune di Saronno e l’Asd Amor Sportiva. Alla società della Cassina Ferrara era già stato affidato il centro sportivo comunale di via Togliatti e, con quest’ultima delibera, è stata incaricata anche della gestione di quello di via Sabotino nel cuore del rione Prealpi. L’Amministrazione si è avvalsa della possibilità di concedere la gestione dei centri sportivi ad Asd cittadine per favorire l’attività sociale, educativa e di promozione allo sport che le associazioni del territorio svolgono.

