SARONNO – “La sezione cittadina della Lega è felice di annunciare il gradito ritorno dell’onorevole Paolo Grimoldi a Saronno. Sabato, in occasione del doppio gazebo che ci vedrà presenti sia in piazza Volontari del sangue-corso Italia che in piazza Aviatori d’Italia, verrà a trovarci l’onorevole Grimoldi, segretario nazionale della Lega Lombarda, che incontrerà cittadini, sostenitori e militanti, dopo aver tenuto in piazza Volontari del sangue un comizio a sostegno del nostro candidato e sindaco uscente Alessandro Fagioli”. Lo fa sapere, con una nota, la Lega.

“Grimoldi ha sempre colto ogni occasione per sottolineare il lavoro fatto in questi cinque anni da parte di Fagioli, dandogli sostegno ed esprimendo il proprio favore per la sua ricandidatura. Aspettiamo numerosi i cittadini per sostenere il nostro sindaco Fagioli e per accogliere l’onorevole Grimoldi a partire dalle 15 in piazza Volontari del sangue. Saranno inoltre presenti e graditi ospiti l’europarlamentare Isabella Tovaglieri ed il consigliere regionale Emanuele Monti” si conclude la nota.

11092020