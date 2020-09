Ex Isotta, appello di Marri: “Vogliamo fare il “bene comune” o campagna elettorale?”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Federico Marri candidato di Forza Italia in merito all’area dismessa Isotta Fraschini.

In quanto studente universitario, in quanto giovane, ho sempre considerato positivamente il progetto di Giuseppe Gorla di realizzare un campus universitario nell’area Ex-Isotta Fraschini. Progetto che, se verrà effettivamente realizzato, sarà a mio parere rivoluzionario per la nostra città.

Ho quindi accolto con gioia l’iniziativa di aprire le porte a 30 giovani questo venerdì 11 settembre per visitare l’area. Peccato che, alla visita di questo venerdì (e a quella di Sabato per gli over 30), sia vietata la partecipazione ai candidati alle elezioni del 20 Settembre. E perché mai?

Ho comunque mandato una mail, ribadendo che avrei partecipato in primis in qualità di cittadino, in qualità di giovane, in qualità di studente. Mi è stato risposto che non sarà possibile farmi partecipare, cito testuali parole, per “lasciare più spazio possibile alla cittadinanza”.

Forse qualcuno ritiene che non faccio più parte della cittadinanza da quando sono candidato?

Personalmente, a dire il vero, mi sento ancora più cittadino da quando sono candidato, perché rappresento delle esigenze, e mi spendo per migliorare la vita di ogni cittadino. Mi sento quindi cittadino per conto mio e cittadino per conto di tutti i cittadini che credono in me.

Ricordo, inoltre, le ripetute dichiarazioni di Giuseppe Gorla di voler tenere la politica lontana da questo progetto. Sono ora costretto a chiedermi: se l’obiettivo è quello di tenere lontana la politica, come mai sono stati organizzati svariati incontri sponsorizzati da liste civiche e partiti? Liste civiche, tra l’altro, tutte appartenenti ad una determinata area politica?

E non è curioso che, proprio a 10 giorni dalle elezioni, venga organizzata una visita sponsorizzata da una lista civica, vietando ai candidati di partecipare? Forse qualcuno, più che un progetto per il “Bene Comune” di Saronno, sta realizzando un progetto di campagna elettorale?

I proprietari dell’area, ovviamente, sono liberi di decidere chi può accedervi e chi no, ma questo modus operandi non mi sembra certo in linea con uno spirito del “bene comune”, del pluralismo. Mi sembra invece perfettamente in linea con uno spot elettorale.

Mi auguro però che non sia così, che sia stata una svista, e che io, così come tanti altri cittadini interessati al futuro di quell’area, avremo la possibilità di visitarla e di sentire personalmente la visione e l’opinione dei proprietari. Io, d’altro canto, organizzerò un aperitivo al Muzza proprio questo venerdì alle 18.30 in cui si parlerà di giovani: siete tutti invitati, a prescindere dalla fede politica, a prescindere dalla candidatura. Vi aspettiamo!