SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Francesco Porrello (ObiettivoSaronno) riguardo alla presenza dei “Vip” in città a sostegno dei candidati sindaco.

“Che confusione in città, vi siete accorti? Immagino di sì. In questi giorni, in piena campagna elettorale, i candidati Sindaco, sostenuti dai partiti politici classici, stanno invitando i VIP della politica nazionale per attirare l’attenzione dei cittadini saronnesi e convincerli a votarli. Io, con la mia squadra di Obiettivo Saronno, sono in disaccordo con questo modo di fare politica: lo trovo un modo vecchio e fuorviante per le persone. Vi dico perché la penso così: questi VIP, bensì siano persone preparate, competenti ed esperte, non sanno nulla della nostra città, non la conoscono, arrivano a Saronno solo in campagna elettorale perché caldamente invitate dai politici locali, parlano tanto senza dire nulla di concreto a favore dei cittadini saronnesi, il tutto in modo superficiale e cavalcando i soliti cliché che siamo abituati a vedere, purtroppo quotidianamente, nelle loro interviste ai telegiornali o nelle trasmissioni televisive di dibattito. A vostro parere, se chiedessimo a queste persone illustri come sta la Biblioteca di Saronno, se i giovani hanno lavoro o spazi dove incontrarsi, se le persone meno giovani hanno la possibilità di usufruire dei servizi offerti dalla città, se i cittadini riescono a curarsi all’Ospedale, cosa risponderebbero? Niente, perché non sanno nulla di noi e della nostra vita a Saronno. Noi di Obiettivo Saronno, al contrario, lo sappiamo perché siamo qui in città sempre, perché viviamo a Saronno, perché abbiamo girato in lungo e in largo per le diverse zone della città ascoltando i cittadini e condividendo pensieri e proposte per la rinascita della città.

Saronno si è smarrita parecchi anni fa perché governata dalle solite persone, che si presentano ancora in questa tornata elettorale, che non hanno avuto a cuore il bene dei saronnesi e di Saronno: la città è paralizzata, ferma, le Amministrazioni comunali, che si sono succedute in questi ultimi venti anni, non hanno voluto investire su un progetto per lo sviluppo del futuro della città, valorizzando le sue enormi potenzialità nel rispetto delle sue tradizioni. E così, due anni fa, è nata l’idea di costruire un gruppo di lavoro fatto di persone oneste che vogliono genuinamente offrire il loro contributo per dare una svolta al futuro della città: Obiettivo Saronno, la lista civica indipendente viola che sostiene la candidata Sindaco Novella Ciceroni, c’è ed è l’alternativa che oggi ha le potenzialità di sradicare il potere forte che, per troppo tempo, ha governato la città portandola allo stato in cui versa. Ogni cittadino può contribuire alla rinascita di Saronno, informandosi sul progetto che vi proponiamo per migliorare la qualità della nostra vita, e descritto nel Programma amministrativo, e dando fiducia alla nostra lista civica, l’unica vera lista civica di Saronno. Anche Obiettivo Saronno ha i suoi VIP: da due anni li incontra e continuerà ad incontrarli ogni giorno per mantenere vivo un costante confronto e la partecipazione attiva. I nostri VIP siete voi, i cittadini saronnesi e con voi amministreremo la città.”

(Foto d’archivio)

11092020