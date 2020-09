Il centrodestra presenta il programma: la diretta

SARONNO – Si terra questa sera alle 21 all’auditorium Aldo Moro la presentazione della coalizione di centro destra e del programma amministrativo a sostegno di Alessandro Fagioli Sindaco di Saronno.

Di seguito la diretta di Giulia Ariti

<div id=”LB24_LIVE_CONTENT” data-eid=”2608943432925119321″></div> <script src=”https://v.24liveblog.com/24.js”></script>

“Venerdì 11 settembre alle 21 in viale Santuario all’Auditorium della scuola Aldo Moro La coalizione di centro destra che ha governato Saronno in questi cinque anni, composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Civica Saronno al Centro, si ripropone unita e ricandida Alessandro Fagioli per un

altro mandato. Durante la conferenza stampa saranno illustrati i punti salienti del programma amministrativo presentato dalle liste di candidati al consiglio comunale”

Trattandosi di una sala con capienza limitata a 127 posti, l’evento sarà aperto al pubblico ma con il rispetto delle normative anti covid.