SARONNO – “Non si può trincerarsi dietro di problemi del personale e lasciare che l’ospedale di Saronno viva una lenta agonia. Servono non solo proclami sui fondi ma risposte serie e concrete. Il Pd è stato sempre in prima linea, basti ricordare le visite di Samuele Astuti e gli emendamenti presentati in Regione per garantire il presidio di piazzale Borella e sicuramente con Augusto Airoldi come candidato sindaco potremmo sicuramente lavorare insieme agli altri comuni del comprensorio per rilanciare non solo la città ma anche il nostro ospedale”.

E’ l’intervento di Mauro Lattuada, candidato consigliere comunale nella lista del Pd a sostegno della candidatura di Augusto Airoldi. Lattuada, che la scorsa settimana ha incassato anche l‘endorsement del sindaco di Solaro Nilde Moretti, rilancia l’impegno del Pd sul fronte della tutela e del rilancio dell’ospedale cittadina tema che negli ultimi anni ha visto in prima linea anche lo stesso Lattuada.

“La nostra città, la nostra comunità e l’intero comprensorio saronnese meritano un ospedale che funzioni con le necessarie strumentazioni e il necessario personale. Non basta affidarsi alla buona volontà e all’impegno dei medici. Servono risposte concrete come ad esempio una data precisa per il ritorno dei reparti chiusi nel periodo Covid a partire dal punto nascita”.

Mauro Lattuada nato e residente a Saronno è il segretario cittadino del Partito Democratico e svolge la sua attività lavorativa in città come libero professionista, nell’azienda di famiglia. Si dedica a diverse attività associative sul territorio. Amministratore Comunale a Solaro dal 1990 al 2009 con funzioni di Consigliere Comunale ed Assessore allo Sport, lavori pubblici e commercio. Componente per cinque anni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Solaro multiservizi. Consigliere comunale a Saronno dal 2010 al 2015.