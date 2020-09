Silighini su Renzi a Saronno: “Fanno più rumore le assenze che le presenze”

SARONNO – “Ho ascoltato molto volentieri Matteo Renzi al teatro Giuditta Pasta di via I maggio, l’altra sera, durante la presentazione del suo libro. I richiami al cattolicesimo impegnato in politica, all’idea di una grande Europa unita nel rispetto delle nostre tradizioni nazionali ma contro il sovranismo isolantista che ad esempio viene predicato in Austria da Kurz, l’ispirazione liberale, sono gli stessi temi che aveva e ha fin dalla sua nascita lo statuto di Forza Italia” dichiara Luciano Silighini di Forza Italia, presente in prima fila con la moglie Francesca La Gala mercoledì scorso.

Prosegue Silighini: “Mi è sembrato doveroso andare ad ascoltare una personalità di rilievo della politica italiana venuta in città tra l’altro per presentare il suo libro che ho letto tutto d’un fiato. Renzi è stato il presidente del Consiglio dei Ministri, sinceramente mi aspettavo di vedere le istituzioni a teatro. Io credo che la meraviglia non sia stata la mia presenza ma le assenze,che ultimamente fanno più rumore”. Continua Silighini: “Nel momento storico che stiamo vivendo l’ascoltarci,il tendere la mano e vedere cosa ci accomuna è doveroso e più utile che vedere cosa ci divide. Dobbiamo ricostruire una grande casa moderata in Italia, dalle radici delle singole esperienze si deve far germogliare un bel fiore per rendere la nostra Italia un paese diverso. Il grande centro di De Gasperi che in Europa si chiama Partito Popolare Europeo è sempre stata la casa comune delle forze popolari, cattoliche, liberali, europeiste ed è lì che dal novembre 1993 ho sempre trovato Forza Italia ed è lì che dovrà sempre stare sopratutto in questo periodo di transizione interna al partito”. Conclude Silighini: “La cornice del teatro è sempre incantevole, mi auguro che le storiche associazioni saronnesi possano averlo presto e spesso in uso visto che rappresenta una sorta di casa storica dell’arte e della cultura. Ringrazio l’amico Gianfranco Librandi per la bella serata che ha organizzato, conclusa con una cena in un clima amichevole, familiare, all’insegna dell’ascoltarsi e del confrontarsi”.

