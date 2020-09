Solaro, senso unico in via San Pietro alla riapertura delle scuole

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa riguardante la nuova viabilità della zona di via San Pietro e via San Paolo oltre l’accesso al plesso scolastico dell’oratorio San Luigi.

“In concomitanza con la riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre, sarà istituito un senso unico nel tratto di strada dall’incrocio con via San Francesco in direzione piazza Cadorna.

Il processo non è legato solamente all’avvio dell’anno scolastico, rientra bensì in un più ampio piano di miglioramento della viabilità comunale in una zona fortemente congestionata sia dalla presenza delle scuole che dell’insediamento urbano, anche in funzione della futura apertura del polo culturale dell’ex scuola Regina Elena. Insieme al senso unico saranno ricavati nuovi stalli di sosta sul lato est della strada. La modifica alla viabilità di via San Pietro sarà quindi definitiva.

In particolare per quanto riguarda le scuole, per l’inizio dell’anno, al fine di garantire il distanziamento necessario in rispetto delle nuove norme ed una fondamentale continuità didattica, quattro classi sono state trasferite nell’oratorio parrocchiale di via San Paolo. Per affrontare questa importante novità e garantire un migliore accesso del trasporto pubblico/scolastico verso piazza Cadorna, il senso unico su via San Pietro è stato valutato una scelta ottimale e si è deciso di procedere con urgenza. Su via San Paolo sarà creato un corridoio transennato lato sud che permetterà ai genitori e agli alunni di raggiungere la scuola in sicurezza da piazza Cadorna.

Lo scuolabus si fermerà esattamente all’ingresso dell’oratorio ed un operatore accompagnerà i ragazzi alle porte del plesso scolastico. I parcheggi consigliati per l’accesso all’oratorio negli orari di ingresso e uscita sono in via San Pietro ed in piazza Cadorna.

Nelle intenzioni inoltre, l’istituzione del senso unico, porterà, oltre ad un beneficio sulla fluidità della circolazione, anche la creazione di nuovi parcheggi lungo la stessa via San Pietro che andranno a soddisfare le esigenze di chi vi risiede, delle attività commerciali e del futuro accesso alle nuove attività del polo culturale dell’ex scuola Regina Elena.

“Sappiamo – spiega il sindaco di Solaro Nilde Moretti – ogni novità che comporta un cambiamento crea anche qualche disagio iniziale, ma si ritiene che i vantaggi ottenuti con la nuova soluzione possano essere superiori e garantiscano una migliore circolazione e quindi un complessivo giovamento delle condizioni viabilistiche dell’intera zona. Per via dello spostamento di alcune classi in oratorio, abbiamo ritenuto fosse utile accelerare il processo per l’istituzione del senso unico, che in ogni caso sarebbe stato avviato una volta completati i lavori di restauro del nuovo polo culturale. Con questo progetto vogliamo tutelare la sicurezza della strada, tanto per gli automobilisti quanto per i pedoni””.

(foto da archivio)