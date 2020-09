SARONNO – “Ancora una volta l’amministrazione Fagioli si distingue per l’incapacità nel distinguere il lato istituzionale dalla propaganda. In occasione, questa mattina, dell’inaugurazione del percorso museale su Giuditta Pasta a Villa Gianetti in via Roma gli ingressi erano logicamente contingentati causa Covid-19, ma erano solo su invito: esclusi i consiglieri comunali, corpo istituzionale in quanto rappresentanti dei cittadini, che non hanno così potuto nemmeno omaggiare un altro corpo istituzionale, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana”. Il consigliere comunale Francesco Banfi esordisce così, dopo che gli è stato impedito l’accesso a Villa Gianetti.

“Ho scoperto tutto ciò quando dal gazebo del corso Italia mi sono recato in Villa Gianetti e mi è stato impedito l’accesso – conferma il consigliere – Un evento pagato con i soldi dei cittadini saronnesi ed una visita istituzionali sono stati così trasformati, in sfregio a tutti noi, in un chiaro tentativo di campagna elettorale. E’ purtroppo triste constatare che, dopo cinque anni, Fagioli e i suoi non hanno ancora capito cosa significa mantenere un profilo istituzionale, rispettare i cittadini e i loro rappresentanti”.

12092020