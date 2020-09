CARONNO PERTUSELLA – Cancellata la Coppa Italia di serie D, la stagione inizia per tutti, Caronnese compresa, più tardi del previsto. Si partirà infatti con la prima giornata di campionato, solo domenica 27 settembre.

E’ stata, con un comunicato, la Lega nazionale dilettanti a fare il punto della situazione:

La Coppa Italia Serie D è ufficialmente rinviata alla stagione 2021/2022. La decisione è scaturita dalla necessità di attendere gli esiti dei procedimenti presso la giustizia sportiva che definiranno nei prossimi giorni la composizione degli organici professionistici e di conseguenza della Serie D. Il Dipartimento Interregionale della Lnd ha così disposto il rinvio della competizione per garantire l’ottimale svolgimento del campionato, il cui inizio è confermato per domenica 27 settembre, anche in ragione delle nuove norme sanitarie previste per l’organizzazione delle gare.

A meno di modifiche delle norme, nel rispetto di quelle anti-covid, l’accesso agli stadi di serie D per il pubblico dovrebbe avvenire a capienza ridotta.

