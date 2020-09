Calcio serie D, un nuovo portiere per la Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ha un nuovo portiere, si tratta di Christian Marietta classe 2002. Dopo 5 anni alla Pro Settimo Eureka passa all’Alessandria dove ha vestito la maglia della Beretti nelle ultime due stagioni prima del passaggio alla Caronnese alla corte di mister Roberto Gatti. Marietta non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura: “Sono felice di essere qui perché questa è la mia prima vera esperienza con i grandi, in un campionato nuovo e impegnativo. Spero di fare bene e di contribuire in maniera importante alle vittorie della squadra. Mi sono trovato subito bene con tutti e spero di continuare così. Sono felice di questa opportunità”

“In bocca al lupo, Christian” dicono i dirigenti del club rossoblù, concentrati alla partenza della stagione dopo il lungo stop nella fase più acuta dell’emergenza covid. Intanto, la Lega dilettanti ha deciso per l’annullamento della Coppa Italia.

(foto: il nuovo portiere della Caronnese, il giovane Christian Marietta)

