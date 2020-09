CISLAGO – Momenti di apprensione ieri a Cislago, nella centralissima piazza Toti, per una caduta accidentale della bicicletta, involontario protagonista di questo episodio un bambino di 12 anni. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme contattando il centralino delle emergenze sanitarie regionali al 118, e sul posto si è precipitata una ambulanza della Croce rossa di Legnano, il cui equipaggio ha subito prestato le prime cure al ragazzino.

Il giovane si è comunque ben presto ripreso, è stato comunque trasportato in ospedale per essere medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso, anche se le sue condizioni non sono apparse assolutamente preoccupanti. Il fatto è successo quando erano le 19.

(foto archivio: una veduta di piazza Toti nel centro di Cislago; che è stata “teatro” di questo incidente stradale. Alle operazioni di soccorso hanno assistito molti passanti dopo avere visto arrivare l’ambulanza della Croce rossa legnanese il cui equipaggio ha soccorso il giovane ciclista)

