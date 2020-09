SARONNO – In crescita i numeri di Busto Arsizio e Gallarate, ferme Saronno e Varese, per quanto riguarda i nuovi casi covid nei principali centri del Varesotto.

Ecco il riepilogo della situazione, con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno: 256

Caronno Pertusella: 111

Gerenzano: 34

Cislago: 32

Tradate: 138

Varese: 356

Busto Arsizio 455 (452)

Gallarate 299 (298)

Nelle Groane +2, a Limbiate.

Nelle province, resta il Milanese la zona più colpita in Lombardia dai nuovi casi covid, ma fra Varesotto, Comasco e Brianza si contano comunque +65 nuovi casi.

In Lombardia non si registra alcun decesso e a fronte di 16.493 tamponi effettuati sono 269 i nuovi positivi con un rapporto percentuale dell’1,6 per cento. Aumentano in maniera importante i guariti e dimessi (+293). A Sondrio, per il secondo giorno consecutivo, non ci sono nuovi casi.



Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

12092020