SARONNO / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / LIMBIATE – Anche ieri in crescita il dato dei nuovi contagi in quasi tutti i grandi centri della zona.

Ecco il riepilogo col numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia, tra parentesi l’eventuale variazione dal giorno prima:

Saronno: 256 (255)

Caronno Pertusella: 111

Gerenzano: 34

Cislago: 32

Tradate: 138

Varese: 356

Busto Arsizio 452 (447)

Gallarate 298 (296)

Laveno Mombello 215

Malnate 171

Coquio Trevisago 130

Somma Lombardo 113

Gorla Minore 90 (89)

Nel Varesotto sinora sono stati registrati complessivamente 577 decessi; i contagiati sono stati 4.371.

Limbiate 218

Cesano Maderno 250 (249)

Monza 1.224 (1.220)

Desio 344

Seregno 310 (305)

Lissone 295 (294)

Brugherio 291 (289)

Vimercate 248

Giussano 199

Carate Brianza 195

Sono +60 i nuovi casi covid che si sono registrati ieri fra le province di Varese, Como e Monza Brianza. A livello provinciale, il maggior numero di casi di positività si sono comunque registrati nel Milanese.

In Lombardia si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+114), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17.986) con 257 casi positivi per una percentuale pari all’1,42 per cento. A Sondrio non si registra alcun contagio.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio)

12092020