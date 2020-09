SARONNO – Una presentazione in piazza tra le persone, per far conoscere i candidati dando la possibilità ai saronnesi di fare domande e chiacchierare con loro. E’ la scelta del Pd di Saronno che ha rinunciato agli eventi in auditorium o al chiuso per un’iniziativa en plein air.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle 18 in piazza Libertà al Caffè Pigreco con il candidato sindaco Augusto Airoldi e tutti i candidati del Pd “li potrai conoscere, parlare con loro e al termine ci sarà un aperitivo”.

Ecco la diretta di Giulia Ariti

A scendere in campo sono: Francesco Davide Licata, Chiara Angaroni,Liliana Sabina Teresa Banfi, Roberto Barin, Alessandro Boscardin, Monia Maria Rita Briganti, Giuseppe Calderazzo, Marialuisa Cremonesi, Antonio Di Nardo, Maria Pia Galli, Simone Galli, Giancarla Ganzer, Giulio Savio Gervasini, Andrea Gigliuto, Mauro Domenico Lattuada, Maria Angela Monti, Ilaria Maria Pagani, Alessandro Papa, Stefano Pergreffi, Mauro Edoardo Rotondi, Fabio Salvaggio, Lucy Sasso, Tommaso Valarani.