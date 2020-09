SARONNO – “La dichiarazione di votare no al referendum per il taglio dei parlamentari rilasciata da Giorgetti è la cartina tornasole di come all’interno della Lega regni una grande confusione”.

Sono le parole di Gianfranco Librandi onorevole di Italia Vica che affronta il tema del quesito referendario per cui gli italiani sono chiamati alle urne il 20 e 21 settembre. “Questo è grave per un partito che da sempre ribadisce la volontà di voler guidare il Paese ma che non riesce a trovare un accordo su nulla. Evidentemente la Lega mette al primo posto i giochi di prestigio e rimane vaga tra la demagogia e l’irresistibile volontà di fare sciacallaggio mediatico a fine elettorale. E’ ovvio che al primo posto mette i voti e non gli italiani, così come ha sempre dichiarato. Mille volte meglio il realismo di Matteo Renzi che dice votate liberamente”.

(foto archivio)