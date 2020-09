LOMAZZO – “Migliora la sicurezza stradale lungo via Brianza di Lomazzo. E’ stato infatti effettuato un’intervento di regolazione della vegetazione che riduceva drasticamente la visibilità lungo la strada, che può essere ora percorsa con maggiore sicurezza”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale lomazzese, che ha curato questo intervento.

Proseguono dal Comune annunciando ulteriori novità: “Prosegue, nel frattempo, l’iter di progettazione di un nuovo percorso ciclopedonale in affiancamento a via Brianza, che consentirà di dare continuità al collegamento ciclabile Lomazzo-Bregnano e che permetterà dal centro del paese di raggiungere l’area dei Prati del Ceppo. Proprio l’area dei Prati del Ceppo è fra le più apprezzate, e frequentate, da parte dei visitatori dell’area naturalistica che si estende dal Saronnese verso nord, toccando e sviluppandosi nel vicino comasco per arrivare alle “sorgenti” del torrente Lura quasi al confine con la Svizzera.

(foto: una immagine della risistemata via Brianza che si trova alla periferia di Lomazzo)

12092020