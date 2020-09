SARONNO – “Desidero esprimervi il mio profondo disappunto per una scelta che, ancora una volta, “scarica” sulle famiglie ogni onere riguardo l’istruzione dei figli, non considerando minimamente le conseguenze che questa ha sull’organizzazione familiare dei genitori che devono lavorare”. Sono le parole di un saronnese, papà di un alunno della scuola primaria Pizzigoni che nella riunione di apertura d’anno che si è tenuta giovedì ha scoperto della sospensione del pre e post scuola. Diverse le sue richieste: “Com’è possibile che non si sia avvertito per tempo le famiglie riguardo questa decisione? Perchè il servizio viene garantito in altri comuni? E soprattutto è vero che la decisione è presa per tutto l’anno scolastico? Sarebbe francamente inaccettabile e incomprensibile”.

Il papà ha fatto girato le sue domande e le sue richieste anche in Municipio con la speranza che “dal comune tornino sui propri passi, continuando a garantire a tante famiglie di Saronno un servizio essenziale”.

