Proverbio (Azione! Iv Più Europa): “Miglioriamo i servizi per i nostri amici animali”

SARONNO – “In questi ultimi anni le famiglie che hanno deciso di adottare un amico a quattro zampe all’interno del loro nucleo sono aumentate in maniera esponenziale; non sono però aumentati allo stesso modo i servizi pubblici nei loro riguardi, mentre la città merita di essere sempre più pet friendly”.

E’ il comunicato firmato da Paola Proverbio candidata della lista “Azione, Italia Viva, +Europa, Unione italiana”.

Durante la quarantena per il Coronavirus, ci siamo infatti resi conto di quanto i nostri fedeli compagni ci siano stati a fianco, aiutandoci a sopportare i disagi della costrizione della chiusura in casa.

Si dovrà, quindi avere, un occhio di riguardo per gli animali; in particolare, manutenere, migliorare, se possibile espandere le esistenti aree cani e prevederne di nuove nei nuovi insediamenti edilizi, attrezzate per poter svolgere corsi comportamentali con i nostri fedeli amici.

Altri interventi utili possono essere campagne di sensibilizzazione e incentivazione alla sterilizzazione di cani e gatti sul nostro territorio, con il coinvolgimento dei veterinari e delle associazioni di zona. Si dovrà valorizzare il volontariato per l’accudimento, l’accoglienza, lo stallo degli animali che vivono in libertà, per prevenire e risolvere il randagismo ed evitare la piaga degli abbandoni. Encomiabile il lavoro svolto dalla locale Enpa.

Sarà poi di grande utilità sensibilizzare bambini e ragazzi delle scuole al rapporto con gli animali di compagnia ed alle loro importanti funzioni di supporto a persone in difficoltà (la pet therapy, i cani da accompagnamento). Una città più a misura degli animali sarebbe certamente una città più a misura per gli uomini.