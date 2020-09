PIANORO – Nella cittadina sulle colline del bolognese oggi, dalle 13, il quarto di finale del campionato di softball serie A1 che vede confrontarsi le locali del Pianoro e la Rheavendors Caronno, rispettivamente seconda classifica e terza nei gironi A e B di regular season. Si gioca al megli delle tre partite, se ci sarà bisogno la “bella” verrà disputata domenica mattina dalle 11.

A questo appuntamento le caronnesi arrivano al completo, recuperata anche Rossini, che era acciaccata ed è la migliore battitrice della squadra. Sull’altro fronte un Pianoro con molte giovani e, come per Caronno, rimasta senza stranieri per l’emergenza covid che hanno impedito l’arrivo in Italia dei “rinforzi”. Un match dunque equilibrato, con le bolognesi trascinate dall’azzurra Priscilla Brandi.

Nell’altra partita dei quarti di finale, dalle 17 odierne, Mkf Bollate-Sestese. Le due vincenti affronteranno nel prossimo fine settimana le vincenti dei gironi di regular season, ovvero Inox Team Saronno e Forlì.

(foto archivio: una precedente sfida con protagonista il Pianoro)

