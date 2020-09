SARONNO – “Villa Gianetti si arricchisce di un ulteriore percorso culturale grazie alla collezione dedicata al soprano saronnese Giuditta Pasta. Una raccolta che ha avuto il piacere di essere riconosciuta di particolare interesse storico dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia. La presentazione del percorso museale “Giuditta Pasta” ha aperto oggi i battenti in presenza soltanto delle autorità, dei finanziatori e dei collaboratori al progetto e da alcune rappresentazione legate al mondo del turismo culturale. Purtroppo la presentazione è avvenuta in forma privata e ridotta, a causa delle normative Covid e delle disposizioni di leggi pre-elettorali. A seguire la collezione sarà visibile alla Cittadinanza secondo gli orari e le modalità previste”. Lo si legge in una nota del Comune.

La realizzazione dell’esposizione museale è stata resa possibile grazie a Giorgio Cavallari, collezionista milanese, il quale si è adoperato in questi anni per conservare minuziosamente molti oggetti appartenuti alla vita della cantante lirica saronnese, per poi donare l’intera Collezione al Comune di Saronno.

La straordinaria Giuditta Angiola Maria Costanza Negri, in arte Giuditta Pasta, fu la più celebre e importante cantante lirica italiana dell’Ottocento. Una figura pienamente Lombarda che si formò a Milano e, indipendentemente dalle sue esperienze artistiche in Francia e in Inghilterra, rimase sempre legata alla sua terra, ove si ritirò a vita privata negli ultimi anni. Giuditta acquistò infatti due prestigiose ville a Blevio, La Roda e il Trempo.

Villa Gianetti ospiterà in maniera permanente questa preziosa raccolta con un totale di 667 pezzi fra oggetti, quadri, litografie, gioielli di scena, arredi, partiture e lettere, appartenuti alla cantante e ai suoi familiari, che saranno esposti in cinque ambienti, separando la vita privata dell’artista, da quella pubblica. La direzione e il coordinamento dell’allestimento della mostra è stato affidato all’Ufficio Cultura, coadiuvato dal Comitato tecnico composto da esperti nel settore. Prezioso il sostegno degli sponsor: Fondazione Comunitaria del Varesotto e Enrico Cantù Assicurazioni Generali di Saronno. Senza dimenticare l’importante collaborazione con la Soprintendenza archivistica e nibliografica della Lombardia e con l’Associazione Amici della lirica “Giuditta Pasta”. Il percorso museale è patrocinato dalla Fondazione Culturale Giuditta Pasta, dalla Società palchettisti del Teatro Sociale di Como e dal Comune di Blevio. A patrocinare inoltre l’evento inaugurale sono state Regione Lombardia e la Provincia di Varese.

Sarà possibile visitare gratuitamente il percorso museale “Giuditta Pasta”, nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Saranno disponibili visite guidate a pagamento, previa prenotazione. Per qualsiasi altra informazione, è possibile consultare il sito comunale sul quale è stata predisposta una sezione dedicata alla Collezione “Giuditta Pasta” oppure rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Saronno, contattare il numero 3755963767 o scrivere a [email protected]

12092020