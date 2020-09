SARONNO – Ieri pomeriggio dalle 17:45 alle 18:30 nel “Gilli point” di corso Italia è stato proiettato in loop ogni dieci minuti il filmato illustrativo su Palazzo Visconti e il progetto per il suo recupero.

“La città che vogliamo tutti è una città festosa, attenta ai bambini, ma che ha propulsione sul futuro basato sulle nostre radici: ecco l’importanza di riprendere Palazzo Visconti, unico edificio pubblico storico”. E’ proprio Pierluigi Gilli, candidato sindaco per la lista civica “Con Saronno – Gilli sindaco” e la lista politica “Azione, Italia Viva, +Europa, Unione italiana”, che illustra il progetto: “Valorizzare il patrimonio storico ed artistico per un uso pubblico promiscuo come municipio ed altre pubbliche destinazioni. Sarà occasione per risanare un intero comparto di proprietà pubblica interamente in centro e come unico progetto urbanistico e di uso generale comprendente Palazzo Visconti, Villa Gianetti, la casa del Fascio, l’ex asilo. Sarà l’anima civile della città”.

La presentazione sarà visibile anche oggi, domenica 13 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.