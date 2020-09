SARONNO – Dopo la scottante sconfitta della scorsa domenica contro Malnate la nostra serie C torna sul diamante di Saronno per affrontare la prima in classifica Legnano: “Consapevoli di non poter piú sbagliare i nostri ragazzi dovranno dimostrare di essere all’altezza della sfida! Vincere è l’unica via per continuare a sperare nel titolo del girone! Saronno puó farcela!” assicurano i dirigenti saronnesi. L’incontro si tiene sul diamante di via Ungaretti, a partire dalle 15.

Per i saronnesi un compito oggi quasi “impossibile”, considerando che sinora i legnanesi non hanno mai perso, ed anzi sono sempre stati protagonisti di prove molto convincenti, da veri mattatori del girone. Per Saronno è l’ultima prova d’appello: in caso di sconfitta Legnano avrà la strada spianata per aggiudicarsi la vittoria conclusiva in questo girone.

Classifica: Kemind Legnano 1000, Baseball club Saronno 750, Senago Milano United 250, Malnate Vikings 0.

(foto: una fase di gioco durante una partita del Baseball Club Saronno)

13092020