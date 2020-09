Calcio Barbaiana-Fbc Saronno, parla mister Chiodini

LAINATE – La netta vittoria del Fbc Saronno mette di buon umore l‘allenatore dei biancocelesti, Gianpaolo Chiodini: “Buona la prima! – esorsice il tecnico al termine del 4-0 sul Barbaiana in Coppa Lombardia – Abbiamo fatto girare bene la palla, è andato tutto per il verso giusto ma ci sono ancora degli aspetti da migliorare”.

Prosegue Chiodini: “Bene i giovani che sicuramente durante la stagione potranno dare un importante contributo aiutando i ragazzi più maturi. Oggi contro il Barbaiana era importante vincere perchè il calendario della Coppa non consente passi falsi, altrimenti il passaggio del turno sarebbe diventato subito molto difficile, si tratta di un turno che non consente passi falsi, perchè poi recuperare diventa quasi impossibile. Insomma, sono globalmente contento anche se la squadra ha margini di crescita, anche importanti”. Prossimo appuntamento del Fbc Saronno domenica prossima in casa contro la Lainatese che oggi ha perso in casa contro la Pro Azzurra Mozzate.

