UBOLDO – Buona la prima per l’Uboldese che domani pomeriggio sul campo di casa nella prima partita di Coppa Italia di Promozione ha battuto il Valle Olona, 3-1 il punteggio conclusivo. Con il Valle Olona che ha concluso in 10 per l’espulsione di Suman. Per gli uboldesi a segno De Rosa al 20′, pareggio temporaneo di Arrigoni, poi Legnani al 11′ della ripresa, e terzo sigillo di Sassi al 15′ del secondo tempo. Insomma, una buona domenica per la squadra di mister Alberto Maestroni che ha quindi iniziato l’annata nel migliore dei modi.

Uboldese-Valle Olona 3-1

UBOLDESE: Pasiani, Guarin, Masserini, Colombo, Copreni, Besati, Yessoufou, Maiorano, Longhini, Sassi, Arrigoni. A disposizione Buffoni, Rusconi, Bartucci, Turconi, De Carlo, Alliata, Rossi, De Milato, Calizzi. All. Maestroni.

VALLE OLONA: Zucchella, Belloni, Marazzi, Suman, Clerici, Ranieri, Somaini, Morandi, Catarosaj, Moroni, De Rosa. A disposizione Grippa, Wafo Foka, Caprioli, Baji, Sassi, Mingirulli, Grassi, Geron.

Marcatori: 20′ pt De Rosa, 30′ pt Arrigoni, 11′ st Legnani, 15′ st Sassi.

13092020