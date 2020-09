SARONNO – Saranno i carabinieri della compagnia di Saronno a ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto oggi domenica 13 settembre alle 16 in viale Kennedy a poca distanza dall’intersezione con viale Cinque giornate.

Nei pressi del civico 112 si è verificato impatto tra un Kawasaki Ninja e una Lancia Ypsilon. Il conducente della moto un caronnese di 23 anni è finito a terra per effetto dell’impatto. Immediata la mobilitazione dei soccorsi da parte del conducente dell’auto e dei presenti. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Misericordia di Arese subito raggiunta da un’automedica arrivata da Garbagnate e quindi dall’elisoccorso. Grande preoccupazione per le condizioni del 23enne che all’arrivo dei soccorritori era incosciente. Dopo le prime cure, quando le sue condizioni sono parse più stabili, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è stato ricoverato poco dopo le 17.

Sul luogo dell’incidente ad effettuare i rilievi i carabinieri che hanno raccolto anche la testimonianza del conducente dell’auto rimasto illeso ma molto provato. I mezzi sono stati rimossi e posti sotto sequestro.

(foto archivio)