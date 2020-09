SARONNO – E’ finito con il successo della capolista Legnano il derby della terza giornata di ritorno del campionato di baseball serie C, sul diamante di Saronno dove i legnanesi domenica pomeriggio hanno battuto i locali per 12-8. In questo modo Legnano è matematicamente qualificato per i playoff mentre i saronnesi devono adesso guardarsi dalla rimonta del Senago Milano United che li ha raggiunti al secondo posto nella graduatoria di questo raggruppamento di serie C.

Nell’altra gara dello stesso girone, andata in scena sempre domenica pomeriggio, l’ampio successo del Senago Milano United che ha travolto a domicilio i Malnate Vikings, è terminata 3-24, con gara conclusa per “manifesta” al settimo inning. Risultati della 3′ giornata di ritorno: Bc Saronno-Kemind Legnano 8-12, Malnate Vikings-Senago Milano United 3-24. Classifica: Kemind Legnano 1000, Bc Saronno e Senago Milano United 400, Malnate Vikings 167.

(foto archivio: un momento di un precedente incontro sul campo del Baseball Club Saronno, al centro sportivo di via Ungaretti)

14092020