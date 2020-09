Calcio Barbaiana-Fbc Saronno: bomber Iacovelli analizza la gara

LAINATE – Il bomber del Fbc Saronno, Orazio Iacovelli, domenica pomeriggio non ha segnato in occasione dello 0-4 in trasferta inflitto dai suoi al Barbaiana, nella prima partita di Coppa Lombardia di Prima categoria. Iacovelli è contento lo stesso: “Dopo qualche tentennamento nelle amichevoli pre-stagionali, si è visto un buon Saronno, che ha subito cercato di vincere e ci è riuscito creando tante occasioni da rete” fa notare il cannoniere dei saronnesi. Rimasto però stavolta all’asciutto: “Non mi lamento, anzi mi piace questa impostazione gioco che porta diversi compagni ad affiancarmi ed a darmi una mano in avanti – fa notare – Complessivamente, direi, una buona domenica per tutti!”

Su ilSaronno anche l’intervista all’allenatore del Fbc Saronno, Gianpaolo Chiodini, che è apparso piuttosto soddisfatto della prova dei suoi domenica pomeriggio.

Domenica 20 settembre alle 15.30 Fbc Saronno-Lainatese e Pro Azzurra Mozzate-Barbaiana; giovedì 1 ottobre alle 20.30 Fbc Saronno-Pro Azzurra e Lainatese-Barbaiana. Passa ai sedicesimo di finale la prima classificata.

14092020