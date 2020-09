LOMAZZO – La prima partita ufficiale del Lomazzo è terminata con una vittoria, che soddisfa il direttore sportivo Stefano D’Ulivo: “Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché l’esordio, soprattutto dopo tantissimi mesi di stop, è sempre un momento difficile. Abbiamo disputato un buon primo tempo dove avremmo meritato qualcosa in più. Nella ripresa, la differenza l’ha fatta la nostra voglia di vincere. Sicuramente dobbiamo migliorare, ma la strada è quella giusta”.

Si è giocato per il girone di Coppa Lombardia, fra Lomazzo e Tradate ed è finita 1-0 per i comaschi. A decidere l’esito della sfida è stata la rete di Caso al 35′ del primo tempo. Un successo anche in ottica campionato, l’Esperia dimostra di essere una delle squadre da temere, dopo la campagna acquisti, e di rafforzamento, che ha caratterizzato le ultime settimane.

(foto: l’Esperia Lomazzo allo stadio locale, pronto a scendere in campo contro il Tradate per il debutto stagionale)

14092020